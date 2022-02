Kalulu: “Arrivando qui ho scoperto l’immensità del Milan”

Pierre Kalulu, difensore rossonero, ha sottolineato la grandezza di un club come il Milan, aggiungendo che non se lo aspettava

Pierre Kalulu, difensore rossonero, ha sottolineato la grandezza di un club come il Milan, aggiungendo che non se lo aspettava. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Eurosport': "Arrivando qui, ho davvero scoperto la sua immensità. Ci sono tifosi ovunque (ride ndr): ovunque andiamo, a Roma, Salerno o ancor più al Sud, ci sono sempre i tifosi che aspettano la squadra in aeroporto, in albergo... È importante, puoi sentire che sono sempre con te. Onestamente, non me lo aspettavo. Qui c'è sempre bisogno di risultati, sia in allenamento che in partita. C'è un livello minimo da avere e devi sempre dare il massimo. È il segno distintivo dei grandi club". Milan, trovato il nome giusto per l'attacco: le ultime news di mercato >>>