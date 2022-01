Kalulu: “Ho rischiato venendo al Milan, ma sogniamo tutti questo club”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, nell'intervista rilasciata a BeIn Sports, ha svelato alcuni retroscena legati al suo arrivo in rossonero

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni a BeIn Sports. Kalulu ha spiegato la sua scelta di approdare in rossonero: "È stato molto difficile, perché c'era in ballo qualcosa per la prima volta della mia giovane carriera. Mi sono solo fissato sul fatto di esserne all'altezza o meno. Ho rischiato venendo qui, ma anche all'OL avevo dei dubbi sullo spazio che avrei potuto avere. E venendo da un club come il Lione, sogniamo tutti di raggiungere una squadra come il Milan, così ci sono andato immediatamente".