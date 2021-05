Kakà: “Milan, adesso serve esperienza. Il mio pensiero su Maldini e Pioli”

Ricardo Kakà, ex trequartista rossonero, ha parlato del momento del Milan, ma anche del lavoro di Paolo Maldini e Stefano Pioli

Ricardo Kakà, ex trequartista rossonero, ha parlato del momento del Milan, ma anche del lavoro di Paolo Maldini e Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni nell'intervista rilasciata al canale Twitch del Diavolo: "Quest'anno per la pandemia sono riuscito a vedere tante partite. Ho visto una squadra bella, che ha iniziato forte ed è normale perdere un po' di punti vista la gioventù. Adesso è il momento che ci vuole l'esperienza non solo di Ibra per dare sostegno a questi ragazzi. Nel nostro Milan c'era tanto questo, un mix di esperienza e gioventù. Questa è una squadra molto forte con tanti talenti. Ibra è fortissimo, sono molto contento per Maldini, lui sta cercando di guardare le cose non solo per oggi, ma per il futuro. Pioli è stato molto bravo a togliere il meglio da ognuno e adesso c'è il momento decisivo". Non solo Maignan per il dopo Donnarumma: spunta una nuova idea per il Milan