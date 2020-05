Kakà: “Che intesa con Inzaghi! Conoscevo tutti i suoi movimenti”

MILAN NEWS – Ricardo Kakà, intervistato dall’app ufficiale del Milan, ha parlato dell’intesa in campo tra lui e Filippo Inzaghi. Queste le sue dichiarazioni sul secondo gol contro il Liverpool: “Nel secondo gol si può vedere che in attacco c’eravamo solo io e Pippo. Io conoscevo perfettamente i suoi movimenti. Sapevo già cosa avrebbe fatto. Mi sono preparato per dargli il pallone, fu tutto così preciso. Si allargò per avere più spazio per calciare, è una questione di dettagli”.

Sull’intesa con Inzaghi: “L’intesa con Inzaghi era incredibile. Ma ho avuto grande intesa con tutti gli attaccanti con cui ho giocato. Con Pippo era dovuto a tutto il tempo passato a giocare insieme. Lui era un grande attaccante, spesso imprevedibile. Quello non ti faceva mai capire come calciava”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>