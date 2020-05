Champions, Kaka: “Ho realizzato un sogno. Il Milan ha fatto la storia”

MILAN NEWS – Ricardo Kaka, ex calciatore rossonero, nell’intervista concessa all’app ufficiale del Milan, ha raccontato le emozioni provate nel 2007, cioè quando il brasiliano ha vinto la Champions League ad Atene: “Tutti avevamo emozioni diverse. Per me era la prima Champions. Pensavo “Finalmente ho conquistato l’Europa”. Ho realizzato un sogno. Per Maldini era la quinta, e i suoi festeggiamenti erano diversi rispetto a chi la vinceva per la prima volta. Fu bellissimo, era la chiusura del cerchio perfetta della nostra squadra: abbiamo fatto la storia ed è stato bellissimo”.

Sul diventare capocannoniere in quella Champions: ""Dire "Io sono stato Campione d'Europa" è molto bello. La vinsi da capocannoniere, anche se il gol non era un mio compito. Sono molto orgoglioso. Non me lo sarei mai aspettato".

