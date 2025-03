Juventus, Thiago Motta: “Dimissioni? Sarebbe troppo facile così…”

Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato così dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Le dimissioni? Sarebbe troppo facile farlo e non mi piacciono proprio le cose facili. Abbiamo bisogno di vincere e troveremo il modo di sommare più punti per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di stare tra le prime quattro nel campionato, cominciando già dalla prossima. Peccato che oggi c’è pochissimo da dire e sicuramente c’è da riflettere, da pensare e mantenere la lucidità per trovare delle soluzioni per questa squadra già nella prossima partita vedremo qualcosa di diverso".