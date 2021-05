Juventus, Pirlo: “L’Atalanta giocherà al meglio contro il Milan”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della finale della Coppa Italia. I bianconeri hanno vinto 2-1 contro l'Atalanta di Gasperini. Pirlo, tra le tante cose, ha parlato anche dell'ultima giornata di campionato: "L'Atalanta gioca sempre un calcio aggressivo, non dobbiamo certo dir loro come giocare. Hanno affrontato campionati con questa intensità e affronteranno l'ultima partita al meglio come hanno sempre fatto. Anche dal Bologna mi aspetto che si giochi la partita alla morte e noi dobbiamo vincere la partita". Il Milan intanto pensa al sostituto di Calhanoglu: ecco di chi si tratta