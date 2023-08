Juventus, Perin: “Le nostre concorrenti hanno cambiato tanto”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il portiere della Juventus, Mattia Perin, ha parlato in vista della prossima stagione prima della consueta amichevole in famiglia dei bianconeri. L'ex numero uno del Genoa, infatti, ha sottolineato quanto le altri concorrenti per lo Scudetto, tra le quali il Milan, si siano rinforzare durante la sessione di mercato ancora in corso. Ecco le parole di Perin.