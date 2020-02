Juventus, Nedved: “Vinciamo con merito, non con gli arbitri”

NEWS JUVENTUS – Pavel Nedved, vicepresidente bianconero, ha parlato al termine di Juventus-Fiorentina dell’Allianz Stadium, gara vinta per 3-0 dai padroni di casa con la doppietta, su calcio di rigore, di Cristiano Ronaldo e dal gol nel finale di Matthijs de Ligt. Queste le dichiarazioni di Nedved ai microfoni di ‘DAZN‘.

“Partita? Diciamo che abbiamo affrontato una partita giusta ed è stata vinta da noi meritatamente. Le parole di Rocco Commisso? Si sta usando troppo che la Juventus vince senza merito e siamo stufi di questo alibi non vero. La Juve vince con merito. Stiamo entrando in forma e sono contento dei risultati. Le soluzioni diverse? Sta cercando di ottenere il meglio possibile dai suoi giocatori, ve lo spiegherà Maurizio Sarri. Il ritorno di Douglas Costa? Giocatore devastante e deve sempre raddoppiarlo. Siamo contenti e deve cercare di non avere infortuni. È molto forte”.

Per le parole, molto polemiche, del Presidente viola Commisso ai microfoni di ‘Sky Sport‘ nel post-partita, invece, continua a leggere >>>

