Juventus, Montezemolo: “Parlai con Sacchi, ma Agnelli aveva preso Maifredi”

Luca Cordero di Montezemolo ha parlato di un suo tentativo di portare Arrigo Sacchi alla Juventus. Questo il retroscena raccontato ai microfoni del 'Corriere dello Sport': "L'Avvocato voleva dare una svolta alla sua Juve. Era affascinato dal Milan di Sacchi. Aveva deciso di chiudere il ciclo di Zoff allenatore. Secondo lui, un portiere non poteva fare l'allenatore. Io ero stufo del calcio e delle polemiche dopo Italia '90 (del cui comitato organizzare Montezemolo fu direttore generale, ndr). Parlai con Sacchi, ma Agnelli aveva già preso Maifredi: un tipo simpatico, alquanto pazzo. Non poteva durare. Calciopoli? Ho sofferto più che altro per i Della Valle, della Juve non so cosa dire. Ero fuori, sicuramente non simpatizzavo per quella gestione".