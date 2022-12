Moggi polemico: “La Juventus vince perché ruba? Storia assurda”

L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi si è espresso sulle accuse mosse nel corso degli anni verso i bianconeri

L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'Assemblea degli Azionisti dei bianconeri, soffermandosi in modo particolare su tutte le accuse mosse nei confronti della Vecchia Signora negli ultimi anni. Di seguito le sue parole.

Juventus, le parole di Luciano Moggi — "Sono qui per capire, a leggere i giornali sono catastrofi e invece sento cose diverse. Poi sono venuto per ringraziare Andrea Agnelli, nove Scudetti non si vincono con facilità, solo chi c'è dentro sa le difficoltà che ci sono per vincere. La leggenda che la Juve vince perché ruba, è assurda. La Juventus ha vinto sempre sul campo, anzi forse hanno rubato qualcosa a noi".

"Come a Perugia col diluvio del Curi. Pure l'anno dopo quando hanno cambiato le regole in corsa per favorire la Roma facendo giocare Nakata, che segnò contro di noi proprio il gol scudetto. E poi guardate chi c'è in panchina a fare il team manager, quello che ha contraffatto il passaporto di Recoba".

"Io ancora combatto per Calciopoli, noi siamo stati ritenuti colpevoli per cose che hanno fatto altri. Ho portato un cofanetto con una chiavetta. Qui c'è tutta Calciopoli. Sentirai Carraro dire che Lazio e Fiorentina non possono retrocedere, dire di non aiutare la Juventus".