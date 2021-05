Juventus-Milan, Teocoli: “Può andare bene anche il pareggio. Sull’Inter…”

Il comico Teo Teocoli, grande tifoso del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto

Il comico Teo Teocoli, grande tifoso del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Teocoli ha parlato anche dello scudetto vinto dall'Inter: "Ho sofferto di più per le nostre sconfitte con Sassuolo e Lazio. In parte sono contento che il titolo sia tornato a Milano: ne beneficia l’Inter, ma anche il Milan, sperando che ritorni in Champions League. Dopo nove anni di sofferenza con lo strapotere della Juve, torneremo a vedere San Siro pieno, non vedo l’ora!