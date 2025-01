Juventus-Milan, Tacchinardi: “Rossoneri da scoprire. Con Conceicao…”

Duello tra Vlahovic e Morata

«Io mi terrei Vlahovic, che è più centravanti. Dusan ha segnato 12 gol e ha messo la firma in tutte le competizioni finora: campionato, Champions e Coppa Italia. Non è un dettaglio: significa essere decisivi. Mi aspetto un Vlahovic determinante anche in Supercoppa. Punto su lui e Yildiz, che per caratteristiche può diventare particolarmente fastidioso per il Milan. Mi auguro che Dusan e Kenan trascinino la Juve in finale e a vincere il trofeo». LEGGI ANCHE: Milan, da Fonseca a Conceicao: si va verso una rivoluzione? Ecco perché