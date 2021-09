Juventus-Milan, Serafini: “Con Ibrahimovic e Giroud il Diavolo avrebbe vinto”

Luca Serafini, presente negli studi di Milan TV, ha detto la sua sull'assenza di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud nel match contro la Juventus

Dopo un inizio shock, il Milan è riuscito a pareggiare i conti contro la Juventus all'Allianz Stadium. Un match pesantemente influenzato dai tanti infortuni per i rossoneri, che non hanno potuto schierare diversi giocatori. Come sarebbe andata con l'organico al completo? Luca Serafini, presente negli studi di Milan TV, ha commentato così nel post-partita: "Penso che con Giroud o Ibrahimovic, il Milan avrebbe potuto vincere con la Juventus. Ritengo che questa squadra, con l'organico al completo, possa arrivare lontano". Intanto Milan-Venezia si avvicina. La nostra intervista ESCLUSIVA all'ex Pippo Maniero