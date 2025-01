Juventus-Milan, Panucci: “Conceicao è stato molto fortunato”

Le parole di Christian Panucci mettono in luce un aspetto spesso fondamentale nel calcio: la combinazione tra abilità e fortuna. La vittoria del Milan contro la Juventus, pur sottolineata dall’ex difensore come un risultato meritato, evidenzia anche come Conceicao abbia saputo sfruttare al meglio gli episodi a favore. Partire con il piede giusto in una competizione importante come la Supercoppa Italiana potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per il tecnico portoghese, che ora avrà il compito di confermare il suo valore e costruire una squadra competitiva anche nei prossimi impegni. La strada è lunga, ma questo successo offre fiducia e slancio.