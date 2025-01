Juventus-Milan, Maignan: “Conceicao dà energia. Rigori? Vi dico che …”

Su cosa è cambiato passando da Paulo Fonseca a Sergio Conceicao : "Non posso dire tante cose perché sono le nostre informazioni interne. Sappiamo che ogni allenatore è diverso, ha le sue idee e la metodologia diversa. Ci dobbiamo adattare così domani arriviamo pronti per fare la partita che dobbiamo fare. E' un allenatore che ha tanta energia, carico al massimo: dà tanto alla squadra".

Sull'allenamento extra nel caso il match di domani finisca ai calci di rigore: "No, ci alleniamo per fare i 90 minuti. Se poi ci sono i rigori dobbiamo essere pronti ma non c'è nulla di diverso: devi essere sempre concentrato e pronto per fare tutto".