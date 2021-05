Juventus-Milan, Kulusevski: “Ibra? Spero non faccia una gara delle sue”

Dejan Kulusevski, calciatore della Juventus, ha parlato dello spareggio Champions contro il Milan. Queste le sensazioni dei bianconeri

Mancano solo due giorni ad un match chiave per le ambizioni Champions di Milan e Juventus. Della partita ha parlato Dejan Kulusevski, che ha raccontato lo stato d'animo di Andrea Pirlo e della squadra. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Pirlo lo vedo molto tranquillo come sempre, è una persona molto tranquilla. Abbiamo lavorato molto bene questa settimana, avendo più tempo. Non ci ha detto niente di nuovo, abbiamo ancora due giorni per preparare la partita e siamo tranquilli. Ibra? "Gli voglio molto bene, ma spero che non faccia una prestazione delle sue". Intanto Lucas Vazquez si avvicina al Milan: ecco la nostra esclusiva.