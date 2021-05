Juventus-Milan, Kjaer: “Vogliamo giocare con lo spirito di Old Trafford”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato dell'importante match Champions contro la Juventus. Queste le dichiarazioni

Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato dell'importante match Champions contro la Juventus. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "Facciamo il massimo per portare lo spirito di Old Trafford in questa partita. Adesso c'è pressione ed è in questo momento che si vede chi siamo. Questo ci farà crescere per il futuro. Spero che andiamo a Torino a fare una grande partita. La sensazione è molto positiva, sento la fame e la voglia di arrivare a questo obiettivo. Consapevole che non sarà facile. Anche loro hanno avuto difficoltà, ma la Juve è sempre la Juve. Hanno qualità, esperienza e giocano in casa. Non sarà facile, ma prima abbiamo battuto tutti e dobbiamo pensare positivo. Speriamo di essere pronti". Intanto Lucas Vazquez si avvicina al Milan: ecco la nostra esclusiva.