Juventus-Milan, Kjaer: “C’è fame. O vinciamo o perdiamo insieme”

Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV a due giorni dal match contro la Juventus. Queste le dichiarazioni

Sulla dirigenza : "Come diciamo noi dentro lo spogliatoio si vince e si perde insieme, è la stessa cosa per loro. È stato un periodo dove ci sono stati vicini sempre, da molto tempo sono sempre vicini alla squadra che si vinca o che si perda, questo è importantissimo".

Sullo spirito nel match d'andata contro lo United: "Facciamo il massimo per portare quello spirito in questa partita. Adesso c'è pressione ed è in questo momento che si vede chi siamo. Questo ci farà crescere per il futuro. Spero che andiamo a Torino a fare una grande partita. La sensazione è molto positiva, sento la fame e la voglia di arrivare a questo obiettivo. Consapevole che non sarà facile".