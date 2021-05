Juventus-Milan, Kakà: “Quel fallo di Cannavaro e lo scudetto non vinto”

Ricardo Kakà, ex trequartista del Milan, ha lanciato una frecciatina alla Juventus per un fallo dubbio non fischiato qualche anno fa

Renato Panno

Ricardo Kakà, ex trequartista rossonero, è intervenuto sul canale ufficiale Twitch del Milan a pochi giorni dal match contro la Juventus. Il brasiliano, ricordando qualche precedente del passato, 'ha messo un po' di pepe' riferendosi ad un episodio dubbio su un fallo di Fabio Cannavaro risalente al 2005, anno in cui i club si contesero uno scudetto poi vinto dai bianconeri. Ecco le dichiarazioni: "Il mio ricordo più bello è il mio primo Juve-Milan a Torino, l'anno dello scudetto del 2004. Ce ne sono altri, ad esempio a San Siro quando segno il gol in rovesciata, c'è quello che se vincevamo la partita potevamo vincere il campionato. Metto un po' di pepe: lì c'era un fallo di Cannavaro. Giocare un Milan-Juve è sempre stato un piacere immenso".