Giovanni Galli analizza Juventus-Milan: “Sarà una partita molto tattica”

L’ex portiere del Milan, Giovanni Galli, ha condiviso le sue impressioni in vista della sfida tra Juventus e Milan , in programma sabato all’Allianz Stadium, parlando ai microfoni di Radio City4You. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni :

“Le due squadre non sono in grandissima salute,” ha dichiarato Galli. “La Juventus non riesce a vincere e va avanti a pareggi, mentre il Milan è altalenante. Il pronostico è nella testa e nelle gambe dei calciatori. Noi potremmo sbizzarrirci a dire che vince l’una o che vince l’altra, ma logicamente il cuore, essendo stato milanista, mi dice ‘speriamo che vinca il Milan’.”