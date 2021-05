Juventus-Milan, Gasperini: “Non mi aspettavo una vittoria rossonera così netta”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato, tra le altre cose, della netta vittoria del Milan contro la Juventus

Gian Piero Gasperini, alla vigilia di Atalanta-Benevento, ha parlato ai microfoni ufficiali del club nerazzurro. Ecco le dichiarazioni sulla netta vittoria del Milan contro la Juventus: "Se mi aspettavo una vittoria così netta del Milan sulla Juventus? Così netta no, ma era tra i risultati possibili. Quando il risultato viene sbloccato le partite in questo periodo prendono delle pieghe imprevedibili, strane. In quella partita il Milan ha fatto un grande colpo".