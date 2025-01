Juventus-Milan, Condò: “Che secchiata d’acqua. Passo indietro pesante”

Sulla Juventus: "Quello che era mancato alla Juventus in queste ultime gare è sempre stato il secondo gol, quello della sicurezza e stavolta è arrivato ed è stato quello che ha chiuso la partita. La Juventus ha buttato una secchiata d'acqua su un Milan bollente, che ogni tanto gioca bene, poi ogni tanto sparisce dal campo. Ha creato delle grandi occasioni nel primo tempo come la Juventus, ma le ha calciate tutte su Di Gregorio. Dopo il primo gol la squadra di Conceicao si è persa completamente". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Terracciano all’Ajax? Sì, ma solo per l’algoritmo … >>>