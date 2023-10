Chiesa: “Il Milan? Gioca in Champions soltanto perché a noi è stata tolta”

Continua a far discutere la penalità inferta alla Juventus nello scorso campionato: i bianconeri non possono giocare le competizioni europee. I bianconeri sarebbero arrivati quarti, e quindi in zona Champions, senza penalizzazione, col Milan quinto. Ne ha parlato anche Federico Chiesa, esterno bianconero, sulle pagine di Tuttosport. Ecco l'estratto della sua intervista in cui parla anche del Milan.