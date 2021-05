Juventus-Milan, Capello: “Sarà decisiva. Un fattore sarà importante…”

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato a Radio Rossonera di Juventus-Milan, gara che si giocherà domenica a Torino

Il tecnico Fabio Capello ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Rossonera. Capello ha ovviamente parlato di Juventus-Milan , gara che si giocherà domenica sera a Torino. Ecco cosa ha detto: "È molto importante per il punteggio e per la testa. Significherà tantissimo. Trovarsi sconfitti permette agli avversari il sorpasso e ad altri di rientrare in gioco. Sarà decisiva".

Su chi è favorito: "Per me è un 50-50. La Juve con la vittoria di Udine è galvanizzata, il Milan avrà una voglia che ultimamente non abbiamo visto. La cosa importante sarà la concentrazione difensiva. Sarà fondamentale. Il Milan in attacco fa sempre bene, anche se non concretizza, ma abbiamo sempre anche concesso dietro, prendendo dei gol evitabili”.