Juventus-Milan, Bergomi: “Il Diavolo forse meritava qualcosa in più”

Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha analizzato il pareggio tra Juventus e Milan. I rossoneri meritavano qualcosa in più? Le dichiarazioni rilasciate dagli studi di 'Sky Sport': "Riportando Tomori al centro il Milan ha trovato più sicurezze. È meglio per il Milan avere un terzino più propositivo invece che uno bloccato, così come avere Tomori al centro. Sono tutti consapevoli al Milan: riescono a dare qualcosa in più, sempre. Il Milan, forse, meritava qualcosa in più dopo il finale di partita. I rossoneri sanno stare in campo e sono consapevoli della propria forza".