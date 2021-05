Juventus-Milan, Baiocchini: “Dubbio Rebic-Leao di fianco a Ibrahimovic”

Manuele Baiocchini, inviato di 'Sky Sport', ha parlato del dubbio di Stefano Pioli in vista di Juventus-Milan. Ante Rebic o Rafael Leao?

Manuele Baiocchini, inviato di 'Sky Sport', ha parlato del dubbio di Stefano Pioli in vista di Juventus-Milan. Ante Rebic o Rafael Leao? Queste le dichiarazioni: "Il match contro la Juventus è cruciale per il Milan e Stefano Pioli sta cercando di capire chi schierare in attacco con Ibrahimovic. Il dubbio è Leao-Rebic. Il primo ha fatto 5 assist in tutta la stagione, mentre il secondo 3, però tutto per Ibrahimovic. Questo è uno dei pochi ballottaggi che il mister ha. Chi tra Leao e Rebic in attacco a fianco a Ibra".