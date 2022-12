Caso Juventus, Lago: “Esclusione dalle coppe europee plausibile”

"Non c’è un mancato rispetto del settlement agreement, però la base dati fornita all’inizio, secondo i dati poi forniti dalla Procura, sarebbe non valida. Quindi la UEFA dovrebbe annullare l’accordo transattivo perché la Juventus avrebbe dichiarato dati falsi. Temo che l’esclusione dalle coppe europee in cui si qualificherà la Juventus sia plausibile".

"La penalizzazione scatta per il primo anno in cui la Juventus si qualifica per una coppa. Ma credo serva almeno una sentenza di primo grado o un’ammissione di colpevolezza del club, qualcosa di certo comunque, perché già col Manchester City la UEFA prese una cantonata, dato che i dati presi in considerazione erano solo dati trovati in un’intercettazione e non corretti. Non ci furono infatti conseguenze per il Manchester". Milan, ricordi Siebert? L’Uruguay infuriato con l’arbitro