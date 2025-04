Juventus, Kalulu spiazza sul Milan: “Scelta difficile”. Poi snobba la città …

Sul miglior cantante: "Weah è molto bravo, proprio bravo. Ha una bella voce. Anche McKennie non è male. Sono bravi entrambi".

Sul lasciare casa e famiglia: "Quando lasci la famiglia e il tuo paese, all’inizio ero da solo e non parlavo italiano. Non potevo scherzare o comunicare, a casa giocavo ai videogame e giocare online mi ha aiutato. I primi sei mesi sono stati duri, la nostra vita dall’esterno sembra molto bella, ma ci sono cose molto dure. In quel momento i videogiochi mi hanno aiutato e dato leggerezza. Non sono mai stato così francese come quando sono arrivato in Italia".

Sull'essere francese: "Tre cose: devi stare agli scherzi ed essere sarcastico. Seconda cosa: ti devono piacere i croissant e il pane, la colazione in generale. Non potevo credere che qui non facessero colazione. E poi usiamo uno slang molto forte".

Su Torino: "La prima volta in centro l’ho trovato molto bello, quasi una città francese e mi ha colpito. E poi c’è il fiume Po… Una città tranquilla, bellissima. Per me Torino dal punto di vista estetico è più bella di Milano, dove ci sono più cose da fare invece".

Su sé stesso da giovane: "Ho sempre sognato in grande, mi sono allento per migliorare. Più crescevo e più vedevo che tutto era possibile e non fuori dalla mia portata e che potevo giocare contro chiunque".