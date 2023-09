Juventus, Giuntoli: “Bonucci? Siamo convinti di aver rispettato le regole”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione di Leonardo Bonucci

Come risponde alle dichiarazioni di Bonucci? "Non mi piace parlare al di fuori dalle sedi opportune di certe cose. Non commentiamo gli altri ma siamo convinti di aver rispettato tutti i nostri tesserati e soprattutto le regole".