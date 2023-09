Juventus, Giuntoli: “Obiettivi? Noi vogliamo tornare in Champions”

Intervistato dai microfoni di Dazn, a pochi minuti dall'inizio del match contro l' Empoli , il dirigente della Juventus , Cristiano Giuntoli , ha parlato degli obiettivi stagionali bianconeri. L'ormai ex direttore sportivo del Napoli , infatti, ha spiegato che non si faranno voli pindarici e che l'obiettivo principale rimane il rientro in Champions League . Ecco le parole di Giuntoli .

"Noi vogliamo tornare in Champions, questo è il nostro volere. Poi non ci poniamo limiti per il resto. Non possiamo fare voli pindarici, ci sono squadre attrezzate e ce la lotteremo. Vogliamo fare il massimo, la Juve deve giocare la Champions".