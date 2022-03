Juventus, Chiellini: “Ritiro? Chiamo Ibrahimovic e decido con lui”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato al 'Times'. Tirando in ballo anche il rivale di sempre, Zlatan Ibrahimovic ...

Daniele Triolo

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni del 'Times' a pochi giorni di distanza dalla partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro il Villarreal (andata in Spagna, 1-1). E ha messo nel mirino la coppa dalle grandi orecchie.

"La Champions è qualcosa che mi manca e che alla Juve manca dal 1996 - ha dichiarato Chiellini -. Ci siamo andati molto vicini, ci proviamo ogni anno, ma è un torneo dove non sempre vince la squadra migliore. Negli ultimi tre anni siamo stati eliminati da Porto, Lione e Ajax. Non possiamo essere soddisfatti. Quest’anno possiamo provare a vincerla”.

Nel corso dell'intervista con il popolare quotidiano britannico, poi, il capitano della Juventus è tornato a parlare degli Europei vinti a luglio 2021 con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini. In particolare, della finale di 'Wembley' contro i padroni di casa dell'Inghilterra. Terminata, come noto, ai calci di rigore.

"Loro avevano molta più pressione di noi e a volte la pressione ti dà energia, ma a volte è un ostacolo. Noi abbiamo percepito questa paura. Forse non paura … Ma il loro nervosismo, la loro tensione - ha spiegato Chiellini -. A fine primo tempo, con l’Inghilterra in vantaggio 1-0, nel nostro spogliatoio c’era tranquillità. Eravamo sicuri che se avessimo tenuto la palla, avremmo segnato. Sicuramente avremmo trovato la soluzione per farlo. Tenere i nervi saldi è stata la cosa più importante e poi siamo stati fortunati ai rigori. Un pareggio è stato il risultato più giusto per quella partita".

Chiellini, baluardo della Juventus, ha poi parlato delle star dei prossimi anni, come Kylian Mbappé, oggi al PSG ma vicinissimo all'accordo con il Real Madrid per la prossima stagione. "È il più talentuoso. Ci ho giocato contro per la prima volta nel 2017, aveva 18 anni ma era già incredibile. Non posso immaginarmi come sia adesso e cosa possa fare in futuro".

Infine, chiosa sul suo ritiro dal calcio giocato. Chiellini, classe 1984, si avvicina verso la fatidica data e, per l'occasione, ha chiamato in causa un altro, grande vecchio, Zlatan Ibrahimovic, che di anni ne ha 3 in più e che, ancora oggi, è decisivo per le sorti del Milan.

"Forse devo chiamare Zlatan e decidere insieme a lui. Potremmo fare un video per 'Sky' in cui ci diciamo: “Cosa vuoi fare?”, “No, tu cosa vuoi fare?”, “Ok, possiamo decidere insieme"", ha ironizzato Chiellini, protagonista di tanti duelli e battaglie contro Ibra nelle sfide tra il Diavolo e la 'Vecchia Signora'. Attacco, Milan pronto al gran colpo in Serie A: le news di mercato >>>

