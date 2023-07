Juventus, Bremer: “Il Milan si è rinforzato sul mercato. Su Giroud…”

Questa tournée americana fatta da squadre come il Milan e la Juventus sta mettendo in luce le caratteristiche di queste squadre in questa fase preparatoria al campionato. Recentemente si è anche disputata una gara a Los Angeles tra queste due compagini che hanno dato vita ad uno scontro finito 2-2 e poi vinto ai rigori dalla Vecchia Signora. Uno dei protagonisti di questa partita è stato Bremer che ha poi parlato del Milan .

Bremer: "Chi lotta per lo scudetto? Per me il Milan..."

A parlare ai microfoni di tuttosport del Milan e della Juventus è stato Bremer. Il brasiliano ex Torino avrebbe infatti espresso il suo parere sulla corsa per il prossimo scudetto. Queste sono state le sue parole: "la squadra si è rinforzata sul mercato con Pulisic, Loftus-Cheek e altri colpi: gioca bene il pallone, sullo stretto è forte e ci sono attaccanti importanti. Sarà una rivale per lo scudetto. Chi lotta per lo scudetto? Le solite: Napoli, ovvio, Inter, Milan, noi. Poi le romane sono pericolose".