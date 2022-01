Juventus, Bonucci: “Vogliamo la Champions. I numeri parlano per me”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, non si nasconde sugli obiettivi stagionali. La Champions League è sempre nei suoi pensieri

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, non si nasconde sugli obiettivi stagionali. La Champions League è sempre nei suoi pensieri. Queste le dichiarazioni ai microfoni del canale tematico bianconero: "Vogliamo prenderci un posto in Champions e lotteremo fino all'ultimo per vincere quella di quest'anno . Lo scorso anno abbiamo dimostrato che la Juve ha ancora fame e che nelle gare secche c'è. L'anno scorso abbiamo lasciato da parte lo scudetto ma abbiamo vinto due coppe (Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ndr) e abbiamo dato una risposta a chi diceva che non avevamo più fame: è stata la dimostrazione che nelle gare secche la Juve c'è".

Sull'inserimento nel FIFA Fifro Men's World 11: "Cosa significa questo riconoscimento per me? Significa per l’ennesima volta essere riconosciuto dai colleghi, che è la cosa più bella e importante in questo lavoro. Riconoscono l’importanza di quello che fai in campo, è sempre qualcosa in più. E’ stato un 2021 bellissimo, tra Europeo e qualificazione in Champions con la Juve, oltre all’inizio della nuova stagione. Grande anno per me, quando parlano i numeri c’è poco da aggiungere". Ecco la nostra intervista esclusiva all'ex arbitro Marelli: inevitabile parlare dell'errore di Serra