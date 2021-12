Juventus, Arrivabene: “Plusvalenze? Pretendo rispetto”

Maurizio Arrivabene, CEO della Juventus, ha parlato prima della sfida di Champions League dell'Allianz Stadium contro il Malmö

Maurizio Arrivabene , CEO della Juventus , ha parlato prima della sfida di Champions League dell'Allianz Stadium contro il Malmö . A parte sottolineare l'importanza del match per i bianconeri, Arrivabene si è soffermato sull'inchiesta 'Prisma' della Procura di Torino sulle plusvalenze sospette del club di Corso Galileo Ferraris e sul presunto falso in bilancio .

"Io sono stato sentito come persona informata sui fatti, ciò che ho detto è coperto dal segreto istruttorio. Siamo una società quotata, quindi siamo soggetti a controlli molto rigidi - ha detto Arrivabene -. Collaboriamo con tutti, con le autorità con grande rispetto. Ciò che dovevamo dire l'abbiamo detto con un comunicato stampa e anche in occasione dell'aumento di capitale".

"Ho grande rispetto per il lavoro di chiunque, ma come Juventus pretendo anche rispetto - ha concluso il CEO del club torinese -. I processi mediatici non mi piacciono per niente. Io rispetto le opinioni di tutti, ma le rispetto ancora di più quando sono basate sui fatti".