Juventus, Allegri: “Le squadre più interessanti? Il Milan è cresciuto”

Massimiliano Allegri, nuovo allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico si è soffermato anche sul Milan

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa. L'allenatore si è soffermato anche sul Milan, sua ex squadra: "Il secondo anno senza panchina ho seguito tanto calcio, il primo meno. Volevo capire se ero ancora in grado di allenare. Le squadre più interessanti che ho visto? Il Milan è cresciuto, e i suoi giovani hanno ora più esperienza. Saranno tra i favoriti come le altre big. Sarà un bel campionato. Noi dobbiamo dare continuità ai risultati". Intanto prende quota uno scambio tra Milan e Borussia Dortmund. Le ultime.