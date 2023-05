Juventus, Allegri: “Matematicamente ci servono tre punti per la Champions”

Durante la consueta conferenza stampa, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato della volata alla prossima Champions

Durante la consueta conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Empoli, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato della volata alla prossima Champions League: "Non ci ho neanche pensato alla penalizzazione. Ho pensato solo al fatto che bisogna andare a Empoli e tornare alla vittoria per togliere le scorie della partita di Siviglia. Dobbiamo fare bene, matematicamente ci servono tre punti per essere dentro le prime quattro e quello è ciò che dobbiamo fare. Psicologicamente ormai siamo abituati a tutto".

L'ex tecnico rossonero ha poi continuato: "Noi sul campo dobbiamo portare la Juventus nelle prime quattro posizioni che sarebbero quelle che valgono la Champions che per una squadra italiana sono molto importanti. Poi per quello che succede fuori noi non possiamo decidere ma dobbiamo solamente aspettare che ci dicano quello che decidono gli altri".

Infine, Allegri ha concluso: "Ho ho un contratto di due anni e rimango al 100%, per quanto riguarda la mia scelta. Poi io decido per me, non per gli altri".