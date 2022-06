Juve, senti De Ligt: “Due quarti posti di fila sono deludenti. Sul rinnovo…”

Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ha parlato del suo possibile rinnovo con il club bianconero: ecco le sue dichiarazioni

Impegnato con la Nazionale olandese, Matthijs De Ligt ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro ai microfoni del portale 'nos.nl'. Queste le parole del difensore della Juventus : "Al momento sono in corso dei colloqui, ci sono dei passi da fare e quando sarà il momento deciderò se rinnovare oppure se guardare oltre. Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo. Due quarti posti di fila non sono sufficienti, da questo punto di vista dovremo fare dei passi avanti, così è deludente".

"La Juventus è un club che vuole e deve essere sempre campione", prosegue De Ligt. Questo è il mio anno migliore finora, sia per il minutaggio che per il modo in cui ho giocato. Io leader della squadra? Non lo so. Il club me ne ha parlato e in questa stagione ho dimostrato con gli infortuni di Chiellini e Bonucci di cosa sono capace. Ho dovuto prendere il comando ed è andata bene. Credo che questo sia il prossimo passo". Milan, le ultime idee di Maldini per l'esterno offensivo: le news di mercato >>>