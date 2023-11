Milan, senti Juric: “Zirkzee? Per alcune movenze ci rivedo Ibrahimovic”

Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 del Bologna, alla sua seconda stagione in rossoblù, ha già trovato il gol in 5 occasioni. Nella serata di ieri l'ultimo, arrivato dopo una partenza sulla linea del fuorigioco e una cavalcata di 40 metri. In questo campionato è sempre partito dal 1° minuto. La passata annata, complice la concorrenza dell'esperto Arnautovic, aveva totalizzato solamente 19 presenze ed era andato a segno in 2 occasioni. LEGGI ANCHE: Stadio, Scudetto e Champions: Milan, le verità di Scaroni >>>