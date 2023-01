Jungdal: “Giocare in un club come il Milan, mi ha reso orgoglioso”

Sui due clean sheet conseguiti nelle due amichevoli : “Per me la cosa più importante è conoscere lo stile di gioco della nuova squadra e fare quello che il mister mi chiede. Cerco di partecipare alla costruzione di gioco e ad impedire all’avversario di concludere in rete. L’importante è trovare la giusta armonizzazione. Vorrei realizzare i clean sheet anche in campionato per molto tempo”.

Sul passato in rossonero: "Quando il Milan mi ha chiamato si è realizzato un sogno, all'inizio non potevo crederci. Vestire i colori rossoneri è stata un'opportunità unica nella vita a cui non potevo dire di no. Ero lì prima per gli allenamenti di prova, pochi mesi dopo ho firmato il contratto con il Diavolo. Nei tre anni e mezzo che ho trascorso, ho avuto grandi esperienze. Giocare in un club come questo ha reso me e la mia famiglia molto orgogliosi. Ma ora sono molto felice di essere arrivato all'Altach. Spero di dimostrare presto le mie abilità in campo".