Jovanotti: “Feci la pipì con Berlusconi. Mi disse che altrimenti il Milan …”

Recentemente il cantante Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni, raccontando un retroscena che lo lega a Silvio Berlusconi, ex proprietario del Milan. Il romano è infatti stato ospite di Francesca Fagnani, nel programma 'Belve', in onda su 'Rai 2' e si è raccontato a tutto tondo. Oltre alla caduta, in cui ha rischiato davvero grosso, ha rivelato un aneddoto sul compianto 'Cavaliere', che per altro è anche legato alle sorti del club rossonero. Ecco, dunque, lo scambio di battute.