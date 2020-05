José Mauri: “Al Milan sono diventato uomo. Oggi vedo tanta confusione”

MILAN NEWS – José Mauri, attuale centrocampista del Talleres ed ex Milan, è stato intervistato dai colleghi di TMW, ed ha parlato della sua avventura in maglia rossonera.

Queste le parole di Mauri: “Quando sei in uno spogliatoio come quello del Milan, cresci per forza. Al Milan devi diventare uomo, ci sono grandi campioni che ti danno consigli. Ricordo quando c’era Sinisa Mihajlovic che facevamo una partita e poi davanti a tutti ti chiedeva un parere. E io a 19 anni che dovevo dire? Anche in panchina ci faceva stare concentrati. Studiavo la partita, così ero pronto a rispondere. Oggi invece vedo confusione all’interno del club, e questa confusione, dura già da diverso tempo. Quando si prendono delle decisioni andrebbero portare avanti fino alla fine. I calciatori quando non si sa cosa accadrà in società, magari sono distratti”.

