Jordan: “Milan, hai tempo per recuperare. Speriamo in un crollo dell’Inter”

Lo 'Squalo' Joe Jordan, ex attaccante del Milan dal 1981 al 1983, auspica in una rimonta dei rossoneri di Stefano Pioli in classifica

Daniele Triolo

Lo 'Squalo' Joe Jordan, ex attaccante del Milan per due stagioni, dal 1981 al 1983, ha parlato, ai microfoni della redazione di 'TuttoMercatoWeb', del momento della squadra di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

""Non era facile vincere a Firenze dopo aver giocato giovedì contro il Manchester United. C'era poco per rifiatare e rimettersi a posto. E' stata una bella vittoria ed è bello anche aver visto uno Zlatan Ibrahimović così. Ha quasi 40 anni ma resta un leader, in campo e nello spogliatoio".

L'obiettivo del Milan? Per me il secondo posto è certamente buono ma i tifosi rossoneri vogliono essere primi soprattutto ora. Ci sono ancora partite per recuperare, speriamo possa esserci un crollo dell'Inter...", ha, infine, auspicato Jordan. Milan, trovato l'esterno d'attacco! L'offerta di Maldini >>>