Jordan: ‘Baresi una leggenda, ma non dimentico Tassotti, Battistini e Icardi’

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Joe Jordan, ex calciatore del Milan, ha parlato del suo passato in rossonero. Queste le parole dello 'squalo'. "Da ragazzo tifavo per il Celtic Glasgow, che al tempo era una squadra fortissima e in Coppa dei Campioni sfidava il Milan e l'Inter. Erano dei grandi match. Vidi dei fuoriclasse che mi conquistarono, a cominciare da Gianni Rivera. Nel 1982 ricevetti un'offerta dall'Italia, mi voleva il Milan. Era il posto giusto. Così ci trasferimmo, io e tutta la mia famiglia. Era un Milan giovane, lontanissimo da quello che era stato e che sarebbe diventato dopo, ma nella squadra c'erano già dei giocatori che hanno segnato un'epoca. Il primo, Franco Baresi. Si capiva che il suo carisma l'avrebbe portato a essere uno dei migliori di sempre. Franco è una leggenda. E poi non dimentico Mauro Tassotti, e dopo ragazzi di valore come Sergio Battistini e Andrea Icardi. Le cose in quel periodo stavano cambiando".