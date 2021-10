Joe Jordan: “Sabato guarderò Milan-Hellas. A Verona ho lasciato il cuore”

Joe Jordan, ex calciatore di Milan e Verona, ha parlato della sua esperienza con la maglia dell'Hellas: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Joe Jordan ha parlato di Milan-Verona e della sua esperienza con l'Hellas. Queste le parole dello 'squalo'. "Sabato guarderò Milan-Verona in televisione. Non me la posso perdere. In campo ci sono i miei ricordi (ex anche del Verona, ndr) e vedere San Siro è sempre un'emozione. A Verona ho lasciato tanto del mio cuore. Osvaldo Bagnoli era un leader, lo spogliatoio unito. Eravamo amici, molto più che compagni di squadra. Il Volpe (Domenico Volpati, ndr), Piero Fanna, gli altri. Mi accorsi che c'era la mentalità per fare qualcosa di grande. Raggiungemmo la finale di Coppa Italia, perdendola con la Roma. Un anno dopo seguii a distanza la conquista dello scudetto. Sentivo che ce l'avrebbero fatta".