Joao Pedro al Milan? La risposta del ds del Watford: “Nessuna richiesta”

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile trasferimento al Milan da parte di Joao Pedro. Non si tratta dell'ex calciatore del Cagliari ma del brasiliano attualmente in forza al Watford, club di Championship in lotta per la promozione in Premier League. Intervistato da 'TMW', Cristiano Giaretta ha rilasciato delle dichiarazioni proprio sulla possibilità di vedere in rossonero Joao Pedro. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo: "Posso dire che ha un prezzo 'da Inghilterra', dall'Italia non ci sono arrivate richieste o proposte. Ha tanti estimatori in Premier ma la verità, e ne siamo felici, è che è concentrato al 110% sula nostra rincorsa ai playoff".