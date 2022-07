Javier Zanetti: “Ho sempre ammirato Maldini, c’è un grande rapporto”

Javier Zanetti , vicepresidente dell'Inter ed ex capitano e bandiera nerazzurra, ha riservato parole d'affetto e di rispetto nei confronti di Paolo Maldini , direttore dell'area tecnica del Milan. Grandi sfide e duelli in campo tra i due, soprattutto a cavallo tra gli anni 90 e 2000, ma un bellissimo rapporto, come sottolinea l'argentino al programma 'Inter Careers': " L'ho sempre ammirato, con lui c'è sempre un grande rapporto dentro e fuori dal campo. Una persona reale, molto rispettosa. Abbiamo fatto tantissimi derby e lui difendeva la maglia e la storia del club come facevo io, però rimane sempre questa grande amicizia". Un bell'attestato di stima di Javier Zanetti nei confronti di Maldini.

Javier Zanetti si è poi soffermato su alcuni grandi campioni, che ha avuto il piacere e l'onore di sfidare: "L'avversario più grande? Ho giocato contro grandissimi campioni, mi viene in mente umanamente Roberto Baggio: anche con lui c'è un grandissimo rapporto, abbiamo creato una grande amicizia quando è arrivato. Da avversario non era mai semplice affrontarlo. Poi penso a Zidane, Ryan Giggs, Lionel Messi che ho affrontato in Champions in una partita dalla posta in gioco molto grande. Ma al di là di quello che danno in campo, sono tutti grandi persone".