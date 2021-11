Javi Moreno: “Atletico Madrid un gradino sopra il Milan” | News

Javi Moreno, ex calciatore, ha espresso il suo pensiero sulla partita di Champions League tra Atletico Madrid e Milan

Intervenuto ai microfoni di 'As', il doppio ex Javi Moreno ha rilasciato delle dichiarazioni su Atletico Madrid-Milan. Queste le sue parole. "L'Atlético è favorito, visto che in generale ha una squadra migliore del Milan. Bisogna però tenere presente che le squadre italiane sono sempre difficili da affrontare e sicuramente creeranno molti problemi. L'Atletico ha necessità, dovrà fare la partita. Per qualificarsi dipende solo da sé stesso, mentre il Milan ha bisogno di qualche combinazione in più. Per individualità e gioco, l'Atlético è un gradino sopra il Milan a mio parere. Non superare la fase a gironi sarebbe un fallimento. Anche per il Milan, certo, ma sono passati diversi anni dall'ultima volta in cui ha raggiunto gli ottavi di Champions League". Ecco come e dove vedere Atlético Madrid-Milan in tv o in diretta streaming >>>