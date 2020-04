Jankulovski: “Al Milan non si capisce cosa vogliono fare”

ULTIME NEWS MILAN – L’ex terzino del Milan Marek Jankuloviski, intervenuto su Instagram insieme alla pagina ‘Malinconiarossonera’, ha parlato della situazione attuale dei rossoneri, ma anche di Paolo Maldini e Zvonimir Boban: “Da fuori c’è un’immagine particolare del Milan. Mi è dispiaciuto tanto per l’addio di Boban perché ha fatto tanto per il Milan, ha lasciato un posto importante alla Fifa per dare una mano al club ma qualcosa non è andata bene, anche la posizione di Maldini sembra essere incerta. Non è facile capire cosa vogliono fare al Milan“. Intanto ecco le parole di Galliani su Ibrahimovic al Monza, continua a leggere >>>

