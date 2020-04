Galliani: “Ibrahimovic al Monza? No, ho bloccato il mercato”

CALCIOMERCATO MILAN – L’ex Amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche di un suo pupillo: Zlatan Ibrahimovic.

Alla domanda ‘è possibile vedere Ibrahimovic al Monza il prossimo anno?’, Galliani ha risposto in maniera secca e decisa: “Non è più pensabile, ho bloccato ogni operazione di mercato per il Monza non sapendo bene come sarà il panorama futuro nel mondo del calcio post Coronavirus. Anzi, potrei addirittura ridurre gli investimenti. Mi chiedo che Serie A potremmo trovare in caso di promozione nel 2021”.

